EQT acquisisce Range Resources in un’operazione da oltre 50 miliardi di dollari

L’operazione avverrà attraverso uno scambio azionario e darà vita al maggiore produttore di gas naturale degli USA

(Teleborsa) - EQT ha raggiunto un accordo per acquisire Range Resources attraverso uno scambio azionario che valuta la società combinata oltre 50 miliardi di dollari. L’operazione darà vita al maggiore produttore di gas naturale degli Stati Uniti, con una produzione giornaliera superiore a 9 miliardi di piedi cubi equivalenti.



EQT prevede sinergie per 325 milioni di dollari all’anno entro due anni. Gli azionisti di Range Resources riceveranno 0,987 azioni EQT per ogni titolo posseduto e deterranno circa il 27% della società risultante dalla fusione.



Il completamento dell’operazione è previsto nel primo trimestre del 2027, subordinatamente all’approvazione degli azionisti e delle autorità di regolamentazione.

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