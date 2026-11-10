New York: calo per Merck

(Teleborsa) - Pressione sulla società chimico-farmaceutica , che tratta con una perdita dell'1,82%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Merck rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, Merck è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 148,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 144,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 151,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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