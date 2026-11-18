New York: scambi negativi per Merck

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società chimico-farmaceutica , con una flessione del 2,77%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Merck rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Merck suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 138,3 USD con tetto rappresentato dall'area 141,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 137,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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