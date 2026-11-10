New York: luce verde per Global Payments

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di soluzioni e servizi di pagamento , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,14%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Global Payments mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,2%, rispetto a -0,02% dell' indice del basket statunitense ).





La tendenza di breve di Global Payments è in rafforzamento con area di resistenza vista a 103,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 99,14. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 107,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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