New York: risultato positivo per Broadcom
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società tech statunitense, che tratta in utile del 2,14% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Broadcom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Broadcom rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Broadcom si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 335,1 USD. Supporto stimato a 317,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 353,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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