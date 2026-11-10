Anthropic punta a una valutazione di 1.400 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Anthropic
punta a una valutazione di circa 1.400 miliardi di dollari
nell'ambito della sua IPO.
In particolare, il produttore del chatbot Claude e alcuni dei suoi investitori intendono raccogliere fino a 90,4 miliardi di dollari
, di cui 64,4 miliardi tramite l'offerta di azioni, a un prezzo tra 70 e 78 dollari
, e 26 miliardi di dollari attraverso un collocamento privato
a colossi del calibro di Google (Alphabet
), NVIDIA
, Advanced Micro Devices
, Broadcom
, Micron Technology
, Microsoft
e TSMC
, secondo quanto si apprende da un documento depositato presso la SEC.
Al massimo della forchetta, Anthropic avrebbe una capitalizzazione di mercato di circa 1.000 miliardi di dollari. Tenendo conto
delle stock option per i dipendenti, delle azioni vincolate e delle azioni riservate al programma di donazioni di beneficenza dell'azienda, l'azienda avrebbe una capitalizzazione di mercato completamente diluita di circa 1.400 miliardi di dollari.
Secondo quanto calcolato da Bloomberg, l'ambizioso obiettivo di Anthropic, che include il collocamento privato, raggiungerebbe circa 100 miliardi di dollari
, considerando anche la cosiddetta opzione di over-allotment o greenshoe. Questa cifra supererebbe l'offerta base di SpaceX
pari a 75 miliardi di dollari, o 86,2 miliardi di dollari considerando la greenshoe.
Nel frattempo, secondo rumours, Anthropic starebbe pianificando un evento
in diretta streaming durante il quale il co-fondatore e amministratore delegato Dario Amodei discuterà dell'offerta pubblica iniziale della società con Jamie Dimon, CEO di JPMorgan.