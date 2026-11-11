Attese positive per Broadcom
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Brillante rialzo per la società tech statunitense, parte del Nasdaq 100, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,91%.
Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 332 USD, con stop loss calcolato a quota 281,3 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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