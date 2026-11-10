Nvidia, Trump: "l'FBI sta indagando" e gli azionisti avviano class action

(Teleborsa) - Continua a tenere banco la vicenda di Nvidia
dopo l'indagine avviata dal CdA
sulla relazione tra il co-fondatore e CEO Jensen Huang
e una donna d'affari che, secondo le agenzie di intelligence, sarebbe una spia cinese.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha informato che l'FBI sta indagando
sulla questione e si è detto "sbalordito" dalle accuse
contro Huang, aggiungendo di aver parlato con quest'ultimo, il quale gli avrebbe detto di non avere idea che la donna fosse una spia.
Inoltre, secondo quanto riporta Reuters, Nvidia e il suo ceo sono stati stati citati in giudizio al tribunale federale californiano di San Jose, in una class action
con l'accusa di aver frodato gli azionisti
per aver nascosco i legami con Alice Huang, legata a Megaspeed, una società di servizi cloud che figura tra i clienti di Nvidia, e sospettata di aver trasmesso informazioni a Pechino.