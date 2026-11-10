Piazza Affari: balza in avanti Leonardo
(Teleborsa) - Scambia in profit la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che lievita del 2,44%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Leonardo, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del contractor italiano nel settore Difesa suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 51,08 Euro con tetto rappresentato dall'area 51,98. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 50,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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