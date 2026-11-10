Piazza Affari: brillante l'andamento di Banco BPM

(Teleborsa) - Scambia in profit la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che lievita del 2,05%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Banco BPM mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,15%, rispetto a +4,14% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo status tecnico di Banco BPM mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 15,06 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 15,27. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 14,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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