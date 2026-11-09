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Piazza Affari: su di giri Banco BPM

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: su di giri Banco BPM
Brilla la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che passa di mano con un aumento dell'11,23%.
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