Piazza Affari: su di giri Banco BPM

(Teleborsa) - Brilla la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che passa di mano con un aumento dell'11,19%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco BPM evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banco BPM rispetto all'indice.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 14,68 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 15,12. Il peggioramento di Banco BPM è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 14,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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