Piazza Affari: su di giri Banco BPM
(Teleborsa) - Brilla la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che passa di mano con un aumento dell'11,19%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco BPM evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banco BPM rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 14,68 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 15,12. Il peggioramento di Banco BPM è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 14,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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