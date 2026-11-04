Piazza Affari: balza in avanti BPER Banca
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'istituto di credito emiliano, che avanza bene del 2,91%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BPER Banca più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo della Banca emiliana resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 13,62 Euro. Supporto visto a quota 13,32. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 13,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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