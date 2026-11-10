Piazza Affari: scambi al rialzo per Brembo
(Teleborsa) - Bene l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, con un rialzo del 2,20%.
La tendenza ad una settimana di Brembo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il re dei sistemi frenanti, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 10,13 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 10,29. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 10,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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