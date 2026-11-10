Piazza Affari: scambi in positivo per Unicredit

(Teleborsa) - Bene l' istituto di credito , con un rialzo del 2,55%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Unicredit rispetto all'indice di riferimento.





Lo studio della banca di Piazza Gae Aulenti presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 83,22 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 84,09. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 82,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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