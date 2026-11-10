Recordati, Barclays conferma Equal Weight e target price a 56 euro

Limitati gli impatti in Borsa verso il delisting

(Teleborsa) - Barclays mantiene una raccomandazione Equal Weight su Recordati , con un prezzo obiettivo di 56 euro. Rispetto alla quotazione di 53,10 euro registrata il 9 novembre 2026, il target implica un potenziale rialzo del 5,5%. Il giudizio sulla società resta quindi neutrale, con un margine di apprezzamento contenuto rispetto ai livelli di mercato.



Impatti limitati sulle quotazioni dopo il superamento della soglia del 90%

Alla luce dei risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto riaperta, che hanno portato Respighi BidCo a superare la soglia del 90% del capitale di Recordati , Barclays ritiene che vi siano ormai margini limitati per ulteriori impatti sulle quotazioni del titolo, considerando il percorso verso il delisting sostanzialmente delineato.



Acquisto forzoso e delisting: i prossimi passaggi

Barclays individua nel superamento della soglia del 90% il principale elemento di svolta dell'operazione. Sulla base delle informazioni contenute nel comunicato, Respighi BidCo intende esercitare il diritto di acquisto delle azioni residue ai sensi dell'articolo 111 del TUF, adempiendo contestualmente all'obbligo di acquisto previsto dall'articolo 108.



Il flottante residuo sarà quindi interessato dalle procedure previste dalla normativa italiana, con conseguente uscita del titolo da Piazza Affari. In questo scenario, il completamento dell'operazione lascia spazio limitato a ulteriori movimenti significativi delle quotazioni, secondo le valutazioni di Barclays.



Nel frattempo, l'attenzione del mercato resta rivolta anche alla pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2026 di Recordati, prevista per oggi, 10 novembre, a mercati chiusi, senza conference call con il management.







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