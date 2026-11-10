Safilo torna a crescere nel terzo trimestre. Accordo per rinnovo di Angelo Trocchia come AD

(Teleborsa) - Safilo , società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, torna a crescere nel terzo trimestre 2026. Le vendite nette salgono a 227,5 milioni di euro, in aumento dell'1,6% a cambi costanti e del 3% a cambi correnti. Il recupero del Nord America (+5,6% a cambi costanti, a 104,4 milioni) ha più che compensato la debolezza dell'Europa (-3,1%, a 87,9 milioni). Tra i marchi, i principali driver sono stati Carrera, Smith, Kate Spade, David Beckham e BOSS. Le montature da vista sono cresciute in tutti i principali mercati, mentre gli occhiali da sole hanno recuperato negli Stati Uniti.



Il margine industriale lordo sale di 530 punti base al 65%. Al miglioramento hanno contribuito circa 5 milioni di euro di rimborsi sui dazi pagati negli Stati Uniti. L'EBITDA adjusted cresce del 17,3% a 26,0 milioni, con un margine dell'11,4% (+140 punti base). Escludendo le poste una tantum, il margine si attesta al 10,8%. Il free cash flow del trimestre è pari a 24,6 milioni, contro 20,7 milioni un anno prima.



Nei nove mesi, le vendite si attestano a 739,4 milioni (-0,9% a cambi costanti). L'EBITDA adjusted sale del 32,7% a 112 milioni, con un margine del 15,1%, che include circa 25 milioni di rimborsi sui dazi. A fine settembre la posizione finanziaria netta è positiva per 10 milioni (45,0 milioni pre-IFRS 16), nonostante 12,2 milioni destinati al buyback.



"Il terzo trimestre ha segnato un miglioramento nell'andamento delle nostre vendite, confermando i segnali positivi che avevamo iniziato a osservare verso la fine del primo semestre e nel mese di luglio - ha commentato l'AD Angelo Trocchia - Il Nord America ha mostrato segnali più evidenti di ripresa, grazie alla graduale stabilizzazione delle condizioni di mercato in certi canali, mentre in Europa il contesto è rimasto più difficile per gli occhiali da sole in alcuni mercati chiave. Anche in questo trimestre abbiamo continuato a migliorare i margini e a generare cassa, garantendoci la flessibilità necessaria per investire nelle nostre priorità strategiche".



"Come anticipato, abbiamo iniziato ad accelerare gli investimenti nei nostri marchi principali e nelle nostre infrastrutture digitali - ha aggiunto - Queste iniziative, che assumeranno maggiore rilevanza nel quarto trimestre, mirano a rafforzare la visibilità dei nostri marchi e a supportare i nostri clienti in un contesto di mercato che rimane incerto e volatile".



Safilo ha inoltre firmato un accordo con il socio di riferimento Multibrands Italy per il rinnovo di Trocchia come amministratore delegato per un ulteriore triennio. Il nuovo mandato decorrerà dall'assemblea che approverà il bilancio 2026 e durerà fino all'approvazione del bilancio 2029.

Condividi

```