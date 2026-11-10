Sconti liberi anche prima dei saldi, spinta bipartisan in Parlamento

(Teleborsa) - I negozi potranno effettuare vendite promozionali anche nel periodo immediatamente precedente ai saldi, senza limitazioni temporali.

E' la richiesta comune avanzata in una serie di emendamenti bipartisan, alcuni identici, altri uguali solo in parte, al ddl concorrenza.



In particolare, la proposta è stata avanzata da più firmatari del Movimento 5 Stelle e della Lega, oltre che da Luigi Marattin (gruppo Misto) e da Fabrizio Benzoni (Azione).



Nello stesso provvedimento arrivano anche emendamenti di maggioranza per la nuova, promessa, stretta sul telemarketing.

Due proposte di Lega e Forza Italia riscrivono l'intera norma del Codice al consumo proponendo un divieto generalizzato di "effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti" di qualsiasi genere.



Come alternativa, altri due emendamenti di Lega e FdI - a cui si somma anche uno di Italia Viva - tornano invece sull'idea di estendere il divieto di sollecitazioni telefoniche oggi previsto per la fornitura di energia anche alle tlc.

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