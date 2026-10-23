Eni conferma il price cap sui carburanti fino a fine anno: gasolio a 2,25 euro e benzina a 1,99

Unc: "Non sia un alibi per il Governo". Codacons: "Il tetto non aumenti"

(Teleborsa) - Eni manterrà il tetto ai prezzi dei carburanti fino alla fine dell'anno. Lo ha annunciato dall'amministratore delegato Claudio Descalzi in un colloquio con alcuni giornali. "Confermiamo che manterremo il concetto di price cap fino a fine anno", ha confermato un portavoce del gruppo. Il livello attuale è di 2,25 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina, come annunciato a inizio ottobre: "monitoreremo le dinamiche di mercato e di prezzo, nonché le forniture effettivamente disponibili in rapporto alla nostra struttura logistica, per valutarlo nel corso del periodo". La verifica avverrà ogni mese.



Unc: "Eni non sia un alibi per il Governo"



Per il presidente dell'Unione nazionale consumatori Massimiliano Dona, "bene che Eni prosegua con il price cap, ma non deve diventare un alibi per il Governo per lavarsene le mani come Ponzio Pilato, tradendo persino gli impegni, già inadeguati, presi sul meccanismo delle accise mobili il 16 settembre". Dona ha ricordato che il tetto a 2,19 euro per il gasolio fu annunciato il 25 settembre con prezzi a 2,421 in autostrada e 2,338 sulla rete ordinaria, con sconti di 23,1 e 14,8 centesimi: ora il tetto a 2,25 viene confermato con prezzi medi a 2,3 e 2,260, "una riduzione di appena 5 e 1 centesimo che non sarà percepita dai consumatori". Le medie si sono abbassate "per merito dello sconto delle quattro compagnie" che lo hanno praticato, ma "gli effetti pratici sulle tasche vuote degli automobilisti saranno minimi".



Codacons: "Ora anche gli altri marchi"



Il Codacons ha giudicato "importante" la proroga, ma chiede a Eni "di non aumentare il tetto vigente", perché "gli italiani da marzo combattono col caro-carburante" e hanno già subìto perdite consistenti. Con le quotazioni del petrolio elevate e la crisi in Medio Oriente, spiega, i listini continuano a salire. L'associazione auspica che "anche gli altri marchi petroliferi che hanno avviato sconti e price cap seguano l'esempio" e prorroghino fino a fine anno.

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