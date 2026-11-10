Scope entra nel settore dei rating assicurativi

(Teleborsa) - Scope ha pubblicato la sua prima metodologia di rating per il settore assicurativo, sottoponendola a consultazione pubblica; l'agenzia di rating europea, con sede in Germania, amplia così la propria copertura analitica del comparto dei servizi finanziari. Scope copre ora tutte le principali classi di attività rilevanti per i mercati del credito.



La proposta di metodologia di rating assicurativo di Scope rimarrà in consultazione pubblica fino al 10 dicembre 2026. Il documento delinea il quadro metodologico elaborato da Scope per valutare l'affidabilità creditizia di compagnie di assicurazione e riassicurazione, nonché i loro obblighi finanziari. La copertura di Scope si estenderà a un'ampia gamma di modelli di business: dalle compagnie vita e danni ai riassicuratori, dalle mutue alle "captive", fino alle start-up e ai gruppi nati da operazioni di consolidamento.



"Il nostro approccio analitico alle compagnie assicurative è strettamente allineato ai principi alla base dei nostri rating bancari, pur tenendo conto delle caratteristiche specifiche e dei rischi di credito propri del settore assicurativo - ha detto Marco Troiano, Head of Financial Institutions Ratings - Tale coerenza favorisce la comparabilità tra le diverse istituzioni finanziarie, offrendo al contempo una valutazione della qualità del credito che è trasparente e focalizzata sulle specificità del comparto assicurativo".



"Abbiamo sviluppato un approccio distintivo, che include un quadro metodologico trasparente in grado di cogliere i principali fattori determinanti dell'affidabilità creditizia degli assicuratori: dalla valutazione del modello di business e del contesto operativo alla solidità patrimoniale, alla performance finanziaria, alla qualità degli attivi e alla liquidità - ha aggiunto Federico Faccio, Head of Insurance Ratings - Inoltre, abbiamo integrato pienamente i rischi specifici del settore assicurativo che rivestono maggiore importanza per gli assicurati e gli investitori".

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