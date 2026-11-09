KIKO, Moody's assegna rating "B2" a seguito della riorganizzazione societaria

(Teleborsa) - Moody's ha assegnato un rating di lungo termine "Corporate Family Rating" (CFR) pari a "B2" a KIKO, marchio leader nel settore dei cosmetici che opera nel segmento della vendita al dettaglio di prodotti di bellezza. L'outlook è stabile.



Contestualmente, sono stati ritirati i rating precedentemente assegnati a Duomo BidCo. Ciò fa seguito a una riorganizzazione societaria che ha visto la fusione di Duomo BidCo in KIKO, con quest'ultima che prosegue l'attività come entità superstite.



È stato inoltre confermato il rating B2 sulle obbligazioni senior garantite a tasso variabile per un valore di 540 milioni di euro, con scadenza nel 2032, precedentemente emesse da Duomo BidCo e trasferite a KIKO.



Il rating B2 riflette l'efficace attuazione della strategia di Kiko, che sosterrà la crescita dei ricavi e dell'EBITDA nei prossimi 12-18 mesi; la popolarità del marchio, sostenuta da un'ampia rete di punti vendita e da una crescente presenza online; i buoni margini operativi, che potrebbero favorire un free cash flow positivo a partire dal 2026; nonché una solida posizione di liquidità. Il rating è limitato dalle dimensioni contenute della società rispetto ad altri rivenditori e marchi del settore beauty; dalla sua concentrazione geografica, in particolare in Italia, Spagna e Francia (sebbene tale concentrazione stia diminuendo grazie alla costante espansione internazionale); e dal rischio di esecuzione legato al piano di apertura di nuovi punti vendita. e un'intensa concorrenza, barriere all'ingresso basse e il rischio legato alle mode nel segmento frammentato dei cosmetici colorati.

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