Intercos, confermato lo status "Prime" nel corporate rating di ISS STOXX

(Teleborsa) - Intercos , gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato la conferma dello status "Prime" nel corporate rating di ISS STOXX, una delle principali agenzie internazionali di rating ESG. Il riconoscimento conferma la solidità del percorso intrapreso da Intercos sui temi ambientali, sociali e di governance (ESG) e assume un significato particolarmente rilevante in un settore, quello del Beauty, in cui la sostenibilità è sempre più un fattore rilevante nelle scelte di clienti e consumatori.



Il mantenimento dello status "Prime" da parte di Intercos, sulla base dei dati aggiornati al 18 settembre 2026, rappresenta una conferma della capacità del Gruppo di anticipare le evoluzioni del mercato e rispondere alle crescenti aspettative dei propri clienti e stakeholder, trasformando la sostenibilità in un elemento concreto di valore e di differenziazione competitiva. Nell’ambito del Corporate Rating di ISS STOXX, lo status "Prime" viene assegnato alle aziende che soddisfano i requisiti più esigenti definiti da ISS STOXX in materia di performance di sostenibilità nel proprio settore di riferimento.

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