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Spread Btp/Bund chiude a +105,83 punti

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Spread Btp/Bund chiude a +105,83 punti
Lo spread tra Btp e Bund si attesta a +105,83 punti al termine delle negoziazioni.
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