Terna ottiene attestazione Livello di circolarità UNI/TS 11820:2024

(Teleborsa) - Terna ha ottenuto l’attestazione del proprio Livello di Circolarità secondo la norma UNI/TS 11820:2024 “Misurazione della circolarità – Metodi e indicatori per la misurazione dei processi circolari nelle organizzazioni", che rappresenta il principale riferimento nazionale per la valutazione delle performance di circolarità delle imprese.



L’attestazione, rilasciata dall’organismo di certificazione IMQ al termine di un processo di verifica indipendente, conferma la corretta applicazione della metodologia prevista dalla norma e la conformità degli indicatori analizzati. Il risultato valorizza un percorso strutturato e distintivo nel panorama delle grandi aziende italiane e conferma l’impegno della società guidata da Pasqualino Monti nell’integrazione dei principi dell’economia circolare all’interno dei processi aziendali.



La misurazione, coerentemente con le sei categorie di indicatori previste dalla norma tecnica, ha preso in considerazione la gestione degli asset di rete elettrica e del loro intero ciclo di vita; la gestione energetica degli edifici, la gestione dei rifiuti e il recupero dei materiali; gli approvvigionamenti; il sistema di gestione ambientale; la formazione e la sensibilizzazione del personale.



La valutazione ha preso in considerazione, inoltre, gli investimenti legati all’economia circolare, le partnership e le collaborazioni esterne, le iniziative di sostenibilità e governance.



La misura del Livello di Circolarità costituisce uno strumento a supporto della Roadmap di Economia Circolare di Terna, il programma di iniziative attraverso cui il Gruppo persegue gli obiettivi definiti nella Strategia di Economia Circolare aziendale. Tali obiettivi confluiscono nel Piano di Sostenibilità e nel Piano Industriale, di cui costituiscono parte integrante.



L’attestazione indipendente della Misura del Livello di Circolarità si inserisce nel più ampio Sistema di Gestione Integrato di Terna, che governa in modo coordinato qualità, ambiente, sicurezza, energia, compliance, asset management e sostenibilità.

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