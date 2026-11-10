Wall Street in netto rialzo con calo petrolio e rimonta tech

In attesa dei dati sull'inflazione

(Teleborsa) - Seduta all'insegna dei forti acquisti a Wall Street. A spingere le performance sono stati la rimonta del settore tecnologico e il netto calo del petrolio in scia alle parole di Trump secondo il quale non sarebbero necessari ulteriori attacchi contro l'Iran, sebbene gli Stati Uniti restino "pronti all'azione".



Il calo degli energetici ha contribuito ad allentare i timori di inflazione mentre cresce l'attesa per i prezzi al consumo in uscita martedì pomeriggio.



Gli indici

Il Dow Jones mostra in chiusura un balzo del 2,15%; sulla stessa linea, balzo dell' S&P-500 , che archivia la giornata a 7.550 punti.



In netto miglioramento il Nasdaq 100 (+3,4%); con analoga direzione, balza in alto l' S&P 100 (+2,18%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori beni industriali (+3,78%), beni di consumo secondari (+3,05%) e informatica (+2,87%).



I migliori e i peggiori a Wall Street

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Caterpillar (+7,21%), Cisco Systems (+5,11%), Goldman Sachs (+4,72%) e Honeywell International (+4,07%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nvidia , che ha chiuso a -4,32%.



Tentenna Chevron , con un modesto ribasso dello 0,86%.



Giornata fiacca per Boeing , che segna un calo dello 0,59%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Monolithic Power Systems (+16,61%), Astera Labs (+13,72%), Advanced Micro Devices (+13,36%) e Teradyne (+12,82%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nvidia , che ha chiuso a -4,32%.



In rosso Thomson Reuters , che evidenzia un deciso ribasso del 3,79%.



Spicca la prestazione negativa di Take-Two Interactive Software , che scende del 3,48%.



Axon Enterprise scende del 3,19%.

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