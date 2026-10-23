Wall Street in rosso con il petrolio che sale, vendite anche sui difensivi

Il sell-off sui tecnologici si allarga ad altri comparti

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell'1,23% sul Dow Jones , arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso l' S&P-500 , che perde lo 0,49%, scambiando a 7.626 punti.



Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,1%); in lieve ribasso l' S&P 100 (-0,45%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto energia . Nel listino, i settori beni di consumo per l'ufficio (-1,99%), finanziario (-1,47%) e beni di consumo secondari (-1,29%) sono tra i più venduti.



La vendita sui tecnologici si è spostata su altri comparti, con i difensivi (beni di consumo base, utility, sanità) in calo e il petrolio che continua a salire per i timori di nuovi raid Usa-Israele sull'Iran. Male American Express dopo l'annuncio del taglio di circa il 5% della forza lavoro globale per "prepararsi all'AI".



Il Treasury decennale è stabile al 4,994%, dopo essere sceso sotto il 5% nella seduta di ieri.



Al top tra i giganti di Wall Street, Chevron (+2,57%), Honeywell International (+2,19%), Walmart (+1,61%) e Apple (+0,80%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amazon , che prosegue le contrattazioni a -4,97%.



In apnea Nvidia , che arretra del 4,64%.



Tonfo di American Express , che mostra una caduta del 4,14%.



Si concentrano le vendite su Alphabet , che soffre un calo del 3,61%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Roper Technologies (+9,62%), Palo Alto Networks (+8,99%), Intuitive Surgical (+6,94%) e Thomson Reuters (+6,16%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su CoreWeave , che prosegue le contrattazioni a -11,27%.



Lettera su Lam Research , che registra un importante calo dell'11,20%.



Scende Monolithic Power Systems , con un ribasso del 10,21%.



Crolla Astera Labs , con una flessione del 9,95%.

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