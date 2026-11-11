Alcon in calo a Zurigo, pesano le prospettive più deboli del mercato oftalmico

Il gruppo svizzero rivede al ribasso le stime di crescita per il 2026

(Teleborsa) - Le azioni Alcon , società svizzera attiva nel settore della cura degli occhi, stanno cedendo oltre 5 punti percentuali sulla piazza di Zurigo. A pesare è stato il peggioramento delle prospettive del mercato di riferimento, che ha ridimensionato gli effetti dei precedenti aumenti delle previsioni sugli utili. Gli analisti hanno evidenziato in particolare le vendite deludenti dei prodotti impiantabili, tra cui le lenti intraoculari utilizzate per il trattamento della cataratta.



Le nuove apparecchiature chirurgiche e i trattamenti oftalmici avevano consentito ad Alcon di rivedere al rialzo per due volte le proprie previsioni sugli utili nel corso dell'anno. Tuttavia, la debolezza del mercato statunitense della chirurgia della cataratta e la persistente concorrenza mettono ora alla prova la capacità di questi prodotti di sostenere la crescita.



Riviste al ribasso le prospettive per il 2026

Ad agosto, l'amministratore delegato David Endicott aveva dichiarato che i volumi degli interventi di cataratta negli Stati Uniti erano frenati dal pensionamento dei chirurghi e dal minor numero di operazioni effettuate dai professionisti più giovani, nonostante la domanda dei pazienti rimanesse sostenuta.



Alcon prevede ora una crescita di circa il 3% dei mercati in cui opera nel 2026, rispetto alla precedente stima compresa tra il 3% e il 4%. La società ha inoltre ridotto di un punto percentuale il limite superiore delle previsioni di crescita annuale degli utili, portando l'intervallo al 12-14%.



"Nel complesso, riconosciamo che i risultati del terzo trimestre difficilmente risolveranno il dibattito sulle prospettive di crescita futura della società", hanno scritto gli analisti di Citi in una nota agli investitori.



Vendite sotto le attese e dubbi sulla redditività

Nel terzo trimestre, le vendite sono aumentate del 5% a 2,72 miliardi di dollari, mancando tuttavia leggermente le aspettative del mercato. I ricavi dei prodotti impiantabili hanno registrato una flessione del 2%.



Anche la redditività del gruppo è finita sotto osservazione. Secondo gli analisti di JPMorgan, senza un rimborso di 58 milioni di dollari relativo ai dazi, l'utile operativo avrebbe mancato le aspettative di circa il 9%, anziché registrare il lieve risultato superiore alle attese effettivamente riportato.

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