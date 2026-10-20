ABB, ordini in volata del 40%, ma il titolo crolla: pesano i timori sull'IA

Il gruppo svizzero alza le stime di crescita dei ricavi e punta sui data center

(Teleborsa) - ABB supera le attese del mercato nel terzo trimestre, grazie alla forte domanda di componenti elettrici destinati ai data center e alle reti energetiche. Gli ordini comparabili del gruppo svizzero sono aumentati del 40%, raggiungendo 12,1 miliardi di dollari, contro gli 11,4 miliardi stimati dagli analisti. Nonostante i risultati positivi, il titolo ha registrato un forte ribasso nelle contrattazioni a Zurigo, risentendo delle preoccupazioni sulla sostenibilità del boom legato all'intelligenza artificiale.



Ordini in forte crescita grazie a data center e infrastrutture elettriche

Nel terzo trimestre, i componenti per l'elettrificazione hanno rappresentato il principale motore della crescita di ABB, contribuendo per il 70% ai nuovi ordini. Il settore Motion, dedicato alle tecnologie per il movimento industriale, ha registrato un incremento del 14%, mentre il comparto Automation è rimasto stabile.



La crescente diffusione dell'intelligenza artificiale sta alimentando gli investimenti nei data center, strutture caratterizzate da un elevato fabbisogno energetico e che richiedono infrastrutture elettriche adeguate. ABB produce tecnologie fondamentali per queste applicazioni, tra cui trasformatori e componenti destinati alle reti di distribuzione dell'energia.



Il titolo arretra nonostante i risultati: pesano i dubbi sull'IA

Nonostante gli ordini superiori alle attese, le azioni ABB stanno cedendo circa il 6% nelle prime ore di contrattazioni a Zurigo, portando il ribasso dall'inizio del mese a oltre il 10%. La flessione riflette la cautela degli investitori sulle prospettive del comparto dell'intelligenza artificiale e sulla sostenibilità degli ingenti investimenti nelle infrastrutture tecnologiche.



Il mercato sembra quindi guardare oltre i risultati trimestrali, concentrandosi sulla capacità del boom dei data center di tradursi in una crescita duratura e redditizia.



Previsioni riviste al rialzo e nuove acquisizioni

Alla luce dell'andamento del trimestre, ABB ha leggermente migliorato le proprie previsioni sui ricavi, indicando ora una crescita comparabile nella fascia bassa delle percentuali a doppia cifra, intorno al 10-13%. Il gruppo ha inoltre generato 1,6 miliardi di dollari di flusso di cassa libero nel trimestre, nonostante l'aumento degli investimenti.



Parallelamente, il gruppo prosegue la strategia di espansione attraverso acquisizioni. ABB ha annunciato la creazione di una joint venture con Mitsubishi Electric per un'attività di distribuzione elettrica a bassa tensione in Giappone, nella quale investirà circa 495 milioni di dollari per acquisire una partecipazione del 51%.



L'operazione si inserisce in un più ampio percorso di crescita. All'inizio dell'anno, ABB ha acquisito la britannica Rotork per un valore d'impresa di circa 5,5 miliardi di dollari, segnando la maggiore acquisizione della propria storia. L'amministratore delegato Morten Wierod ha inoltre indicato che il gruppo dispone di circa 13 miliardi di dollari da destinare a ulteriori operazioni.

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