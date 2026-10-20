USA, apertura cantieri di settembre -5,2%, permessi edilizi -0,2%

(Teleborsa) - Giungono dati deboli ma in miglioramento a settembre dal mercato edilizio americano. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati hanno registrato un calo del 5,2%, attestandosi a 1,221 milioni di unità, dopo il calo del 5,9% registrato ad agosto (dato rivisto da -5,2%) e rispetto ai 1,30 milioni attesi dagli analisti. È il terzo calo mensile consecutivo e il livello più basso dal minimo di sei anni toccato a maggio, pari a 1,182 milioni.



I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato, nello stesso periodo, una lieve flessione dello 0,2% a 1,400 milioni di unità, dopo il -2,1% registrato il mese precedente e rispetto ai 1,390 milioni attesi dagli analisti.

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