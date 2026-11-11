Avio, nove mesi solidi con ricavi ed Ebitda in crescita a doppia cifra

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026 Avio , società del settore aerospaziale quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha proseguito la traiettoria di crescita, con crescita a doppia cifra di ricavi ed EBITDA. Anche nel corso del terzo trimestre dell’anno le attività di lancio di Vega C e Ariane 6 sono proseguite con successo.



I risultati



Nei primi nove mesi del 2026 il portafoglio ordini si è attestato a 1.993 milioni di Euro (-8% rispetto al 31 dicembre 2025). Gli ordini acquisiti nel periodo sono pari a circa 237 milioni di Euro, circa la metà dei quali relativi a commesse di produzione e sviluppo in ambito difesa e, per la restante parte, prevalentemente relativi a contratti di sviluppo sul lanciatore Vega C e Vega E.



I Ricavi Netti risultano pari a 409,7 milioni di Euro, in crescita del 16,7% rispetto al 30 settembre 2025, registrando per il terzo anno consecutivo una crescita a doppia cifra su base novestrale e confermando una solida capacità di esecuzione degli ordini. La

crescita dei ricavi è riconducibile all’accelerazione delle attività di produzione di Vega C, all’incremento delle forniture di motori per Ariane 6 e allo sviluppo delle attività nel settore della propulsione della difesa.



L’EBITDA Reported è pari a 17,9 milioni di Euro (+2,7 milioni e +18% rispetto al 30 settembre 2025), in crescita a doppia cifra per il quarto anno consecutivo su base novestrale, nonostante l’incremento dei costi operativi legati al business U.S. L'EBIT Reported, pari a 1,7 milioni di Euro, riflette le medesime dinamiche di miglioramento dell’EBITDA e risulta parimenti in crescita rispetto al 30 settembre 2025. Parimenti, EBITDA Adjusted (18,6 milioni di Euro, +13,3%) ed EBIT Adjusted (2,3 milioni di Euro, +0,9 milioni) riflettono la medesima traiettoria di crescita dei corrispondenti dati Reported.



La posizione finanziaria netta ammonta a 614,5 milioni di Euro, in aumento di 22,8 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2025.



Avio ha completato l’investimento di circa 109,4 milioni di Euro da parte di Advent a supporto dell'espansione di Avio in Italia e negli Stati Uniti. Inoltre la missione VV30 si è conclusa con successo, con il lancio dei satelliti Sentinel-3C e FLEX. Inoltre, la società ha registrato importanti progressi nell’esecuzione della strategia di crescita negli Stati Uniti, con l’avvio dei lavori del nuovo sito produttivo di Avio USA in Virginia.



Guidance 2026



Avio ha confermato le previsioni per l’anno 2026, annunciate lo scorso marzo. Per la fine dell'anno il Portafoglio Ordini è atteso in un intervallo compreso tra 2.000 e 2.100 milioni, i Ricavi Netti tra 560 e 590 milioni, l'EBITDA Reported tra 27 e 35 milioni e l'EBITDA Adjusted tra 29 e 37 milioni. Infine, la società si aspetta un Utile Netto nell'intervallo tra 8 e 13 milioni.



Il commento dell'Ad Giulio Ranzo



"Avio prosegue il proprio percorso di crescita, sostenuta da una solida capacità di esecuzione e da condizioni di mercato favorevoli sia nel settore spazio che in quello della difesa. I risultati economici in crescita a doppia cifra, il successo delle missioni Vega C e Ariane 6 e gli importanti avanzamenti della strategia negli Stati Uniti confermano la validità della nostra equity story e rafforzano le prospettive di sviluppo del Gruppo".





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