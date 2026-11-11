Golden Goose, ricavi in crescita del 16% nei primi 9 mesi trainati dal canale DTC

(Teleborsa) - Golden Goose, società italiana di sneakers di lusso, ha chiuso i primi nove mesi 2026 con ricavi netti pari a 583,3 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto ai 9 mesi 2025; i ricavi netti del terzo trimestre hanno raggiunto 203 milioni, in crescita del 17% rispetto al terzo trimestre 2025. I ricavi netti del canale Direct-to-Consumer (DTC) sono stati pari a 479,9 milioni, in crescita del 21% su base annua; il DTC ha rappresentato l'82% dei ricavi totali (rispetto al 79% nei 9M 2025).



L'EBITDA rettificato è stato pari a 194,3 milioni di euro, in crescita del 12% su base annua, con un margine EBITDA rettificato del 33,3% (rispetto al 33,6% nei 9M 2025); nel terzo trimestre, il margine EBITDA rettificato è salito al 35,2% (rispetto al 34,7% nel terzo trimestre 2025).



La società ha una cassa pari a 91,4 milioni di euro al 30 settembre 2026, con un flusso di cassa operativo rettificato pari a 91,4 milioni, in crescita del 30% rispetto ai 9M 2025. La leva finanziaria netta è pari a 3,9x al 30 settembre 2026, in calo rispetto a 4,1x al 30 giugno 2026 su base pro forma



Golden Goose segnala una performance a doppia cifra in tutte le aree geografiche nei 9 mesi 2026: Americhe: +18%, performance sostenuta da una crescita del DTC del 21%: EMEA: +17%, performance sostenuta da una crescita del DTC del 23%; APAC: +12%, performance sostenuta da una crescita del DTC del 14%.



Golden Goose ha continuato a sviluppare la presenza retail a livello internazionale, con 10 nuove aperture nei primi nove mesi dell'anno, tra cui nuovi negozi a Kuala Lumpur, Atene e Istanbul. La rete globale di negozi del Gruppo ha raggiunto 236 punti vendita al 30 settembre 2026, rispetto ai 232 di fine 2025.



"In un momento in cui i consumatori del lusso diventano sempre più selettivi, è evidente come il nostro approccio unico, fondato su autenticità, artigianalità e Co-Creation, continui a riscuotere successo - ha commentato l'AD Silvio Campara - I nostri negozi sono molto più che semplici punti vendita: sono luoghi in cui le persone si incontrano, creano connessioni e danno vita a nuove creazioni. Iniziative come Arts & Crafts rendono concreta questa visione, rafforzando il legame tra il nostro brand e la sua community di Dreamers in tutto il mondo".

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