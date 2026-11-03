Lottomatica: forte crescita nel terzo trimestre, confermata la guidance 2026

(Teleborsa) - La raccolta consolidata di Lottomatica
nei primi nove mesi del 2026 è stata pari a 35,2 miliardi di euro, (+8% rispetto allo stesso periodo del 2025). Il segmento Online ha continuato a crescere più rapidamente, con una raccolta in aumento del +12% rispetto ai primi nove mesi del 2025.
Confermata la Guidance per l’esercizio 2026: Adjusted EBITDA normalizzato atteso nella parte alta dell’intervallo.Ricavi +5%, trainati dalla forte performance del segmento Online (+13%)
I ricavi
sono stati pari a Euro 1.717,8 milioni nei primi nove mesi del 2026, rispetto ai 1.640,1 milioni dello stesso periodo del 2025, con un incremento pari al +5%. A payout normalizzato, i ricavi dei primi nove mesi del 2026 sono cresciuti del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025.
I ricavi del segmento Online sono stati pari a Euro 780,8 milioni nei primi nove mesi del 2026, +13% rispetto allo stesso periodo del 2025 con una forte performance trainata dalla crescita complessiva del mercato Online e dall’aumento della quota di mercato in tutti i segmenti di prodotto e per tutti i brand, parzialmente compensata da un payout delle scommesse sportive nel periodo complessivamente meno favorevole rispetto a quello dello stesso periodo del 2025.
Il segmento Sports Franchise ha registrato ricavi per Euro 376,7 milioni nei primi nove mesi del 2026, -1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, principalmente per effetto del payout delle scommesse sportive complessivamente meno favorevole rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2025.
I ricavi del segmento Gaming Franchise hanno raggiunto Euro 560,3 milioni3 nei primi nove mesi del 2026, - 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Adjusted EBITDA +8% e solida generazione di cassa
L’Adjusted EBITDA
ha raggiunto Euro 665,5 milioni nei primi nove mesi del 2026, (+8% rispetto allo stesso periodo del 2025). L’Adjusted EBITDA margin è pari al 38,7% sui ricavi, rispetto al 37,6% nello stesso periodo del 2025. A payout normalizzato, l’Adjusted EBITDA è stato pari a Euro 715,1 milioni nei primi nove mesi del 2026, con un incremento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2025.
Il flusso di cassa operativo
nei primi nove mesi del 2026 è stato pari a Euro 544,9 milioni, rispetto a Euro 504,0 milioni nello stesso periodo del 2025, principalmente per effetto di un maggiore Adjusted EBITDA.L’indebitamento finanziario netto
al 30 settembre 2026 è stato pari a Euro 2.164 milioni, che equivale a una leva finanziaria calcolata su base LTM run rate Adjusted EBITDA pari a 2,4x.Guglielmo Angelozzi, Presidente e Amministratore Delegato di Lottomatica Group
, ha commentato: “Il terzo trimestre del 2026 segna un altro trimestre di forte crescita per Lottomatica, con un incremento a doppia cifra della raccolta Online e Sports e dell’Adjusted EBITDA normalizzato (+17% yoy a payout normalizzato). Abbiamo inoltre raggiunto un importante traguardo strategico con l’annuncio dell’acquisizione di CIRSA, che rafforzerà significativamente la nostra scala e le opportunità di crescita future. Guardando avanti, confermiamo la nostra fiducia nel percorso di crescita
, sostenuto da dinamiche di mercato favorevoli, dalla continua esecuzione della nostra strategia e da una solida generazione di cassa".