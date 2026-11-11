CSG, nei primi nove mesi ricavi a 4,8 miliardi (+6,1%)

Strnad conferma le prospettive di crescita: domanda solida e focus sull’espansione industriale

(Teleborsa) - Il gruppo europeo della difesa CSG ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi pari a 4,8 miliardi di euro, in crescita del 6,1% su base annua, trainati dalle principali attività del Gruppo nel settore dei Sistemi di Difesa (Defence Systems). I ricavi di Defence Systems sono aumentati del 9,5%.



Portafoglio ordini record e crescita dell’EBIT operativo

I ricavi del Gruppo nel terzo trimestre, pari a 1,5 miliardi di euro (terzo trimestre 2025: 1,7 miliardi di euro), riflettono le tempistiche delle consegne, in particolare nella divisione Sistemi Terrestri (Land Systems), con uno slittamento di parte dei ricavi al quarto trimestre.



Portafoglio ordini complessivo a un livello record di 18 miliardi di euro (dicembre 2025: 15 miliardi di euro), con Land Systems che rappresenta il principale contributore al portafoglio ordini, a conferma della crescente diversificazione del Gruppo. Il valore complessivo del portafoglio ordini e delle opportunità commerciali in fase di negoziazione ammonta a 47 miliardi di euro.



Redditività e andamento dei margini

EBIT operativo dei primi nove mesi in crescita dello 0,4% su base annua, a 1,1 miliardi di euro, con un margine del 23,1%. Il margine di Defence Systems nei primi nove mesi si è attestato al 27,9%. Nel corso dei nove mesi si è registrato un cambiamento nel mix delle attività, con un maggiore contributo relativo di Land Systems, i cui margini sono ancora in fase di incremento man mano che i programmi entrano progressivamente a regime. L’EBIT operativo del terzo trimestre è stato pari a 317 milioni di euro (terzo trimestre 2025: 401 milioni di euro), con un margine del 21,0%. Nel terzo trimestre il Gruppo ha accelerato la vendita delle scorte di munizioni a gittata standard, a prezzi di mercato inferiori.



Flusso di cassa e capitale circolante

Flusso di cassa operativo ante imposte dei primi nove mesi negativo per 200 milioni di euro, con un flusso di cassa operativo positivo nel terzo trimestre. Come previsto, l’aumento del capitale circolante è stato determinato dall’accumulo strategico e anticipato di scorte di magazzino. Nel quarto trimestre è attesa una riduzione stagionale del capitale circolante netto.



Il rapporto tra indebitamento netto ed EBITDA operativo degli ultimi dodici mesi è salito a 2,4 volte, riflettendo l’impiego di capitale a sostegno della crescita attraverso investimenti in joint venture e partecipazioni strategiche che ampliano le capacità del Gruppo e la sua base di approvvigionamento (731 milioni di euro), nonché finanziamenti destinati ad aumentare la capacità produttiva dei principali subfornitori per sostenere la crescita del Gruppo (700 milioni di euro). Escludendo tali investimenti, il rapporto tra indebitamento netto ed EBITDA operativo degli ultimi dodici mesi sarebbe pari a circa 1,6 volte.



Rifinanziamento delle linee di credito

Rifinanziate linee di finanziamento senior per 3,1 miliardi di euro, con una riduzione del costo degli interessi compresa tra 125 e 150 punti base e un’estensione della scadenza a sei anni.



Guidance confermata

Confermata la guidance sui ricavi per l’intero esercizio 2026, compresa tra 7,4 e 7,6 miliardi di euro.

A seguito dello spostamento della domanda di mercato verso le munizioni a lunga gittata, il Gruppo ha accelerato la vendita delle scorte di munizioni a gittata standard, a prezzi di mercato inferiori rispetto a quelli dei periodi precedenti. Alla luce di questo fattore, unitamente alla forte crescita prevista nella parte finale dell’anno per Land Systems, i cui margini sono ancora in fase di incremento man mano che i programmi entrano progressivamente a regime, il Gruppo prevede ora un margine EBIT operativo per l’intero esercizio 2026 pari a circa il 21% (rispetto alla precedente previsione del 24-25%).



Considerati i tempi di realizzazione più lunghi relativi alle munizioni a gittata estesa e ai Sistemi Terrestri, alcune consegne slitteranno al 2027, insieme alla relativa riduzione del capitale circolante netto e alla conseguente liberazione di liquidità. Di conseguenza, il Gruppo prevede ora un capitale circolante netto inferiore al 35% dei ricavi per l’esercizio 2026 (rispetto alla precedente previsione inferiore al 20%).



Confermate le previsioni finanziarie di medio termine del Gruppo. Il margine EBIT operativo di medio termine sarà sostenuto dal completamento della transizione verso una produzione di munizioni a gittata estesa interamente interna al Gruppo (100%). La strategia di integrazione verticale procede secondo i piani, con completamento previsto entro la fine del 2027.



Strnad conferma le prospettive di crescita: domanda solida e focus sull’espansione industriale

"Nel complesso, CSG ha registrato una buona performance nei primi nove mesi del 2026. I ricavi sono cresciuti del 6,1% su base annua e del 9,5% nella divisione Defence Systems, mentre prosegue positivamente l'esecuzione delle commesse in portafoglio. Le tempistiche delle consegne e il mix delle attività hanno influenzato l'andamento del terzo trimestre, con uno slittamento al quarto trimestre di ricavi inizialmente previsti nel terzo. La domanda rimane solida, anche nei segmenti delle munizioni di medio e grosso calibro e dei sistemi terrestri, rafforzando la nostra fiducia nelle previsioni di ricavo per l'intero esercizio, ha affermato Michal Strnad, Presidente e Amministratore Delegato di CSG.

La raccolta ordini ha mantenuto un andamento positivo a livello globale anche nel terzo trimestre. In Polonia, i contratti siglati con HSW e Dezamet, per un valore complessivo superiore a 250 milioni di euro, hanno elevato a livello strategico la nostra collaborazione con Polska Grupa Zbrojeniowa. Avremo inoltre un ruolo centrale in un importante programma di equipaggiamento delle Forze Armate lettoni, imperniato sul nostro obice MORANA, e ci siamo aggiudicati ordini per veicoli gittaponte in Europa, Medio Oriente e Sud-est asiatico. Nel segmento del piccolo calibro, siamo stati selezionati per la fornitura di munizioni alle forze di polizia di tutti e cinque i Paesi nordici.

Un risultato particolarmente importante riguarda il crescente controllo che stiamo acquisendo sulla nostra catena di approvvigionamento. Con l'acquisizione dello stabilimento di Gnaschwitz, in Germania, abbiamo internalizzato la produzione di nitroglicerina, rafforzando, insieme al sito di Walsrode dedicato alla nitrocellulosa, la nostra piattaforma industriale tedesca nel settore dei materiali energetici. La completa internalizzazione della produzione di materiali energetici entro la fine del 2027 rappresenta il principale fattore di crescita futura dei nostri margini. Siamo in linea con i piani per raggiungere questo obiettivo e conseguire, entro la stessa data, una capacità produttiva di 1,1 milioni di colpi.

Stiamo inoltre compiendo progressi significativi nel rafforzamento della nostra presenza negli Stati Uniti. Nel terzo trimestre abbiamo avviato la costruzione del Future Artillery Complex in Iowa, costituito CSG Land Systems North America in Michigan e annunciato la produzione di motori a reazione da parte di Firecrest Aerospace nel Wisconsin. CSG si è inoltre aggiudicata un contratto quadro con l'Esercito statunitense per l'ammodernamento degli impianti di produzione di munizioni, nell'ambito di un programma da 4,2 miliardi di dollari. Insieme alle attività di Ammo+, queste iniziative consolidano il nostro ruolo di partner industriale di lungo periodo negli Stati Uniti.

Parallelamente, stiamo gettando le basi per il futuro di CSG. A ottobre abbiamo fatto il nostro ingresso nel settore spaziale, diventando il maggiore azionista di MDA Space, una delle principali società quotate a livello mondiale nel settore delle tecnologie spaziali. Si tratta di un'evoluzione naturale delle nostre competenze nei settori della difesa e dell'aerospazio, che nel tempo ci permetterà di ampliare la gamma di capacità e soluzioni offerte ai nostri clienti.

Nel corso del 2026, CSG ha lavorato attivamente per adeguare la propria catena di approvvigionamento alla crescente domanda di munizioni a gittata estesa. Nel terzo trimestre, quasi tutta la nostra produzione interna di munizioni è stata dedicata a questa tipologia di prodotti. Grazie all'ampia capacità produttiva interna e all'integrazione verticale della filiera dei materiali energetici, siamo in una posizione particolarmente favorevole per soddisfare la domanda di questo mercato. Nel terzo trimestre, tuttavia, i margini hanno risentito temporaneamente della vendita a prezzi di mercato inferiori delle scorte di munizioni a gittata standard. Il passaggio a una produzione di munizioni a gittata estesa interamente interna e verticalmente integrata contribuirà al raggiungimento del nostro obiettivo di margine EBIT operativo di medio termine.

CSG continua a trovarsi in una posizione molto favorevole per beneficiare delle dinamiche attuali e di lungo periodo del mercato della difesa, in Europa e nel resto del mondo, e per rispondere a una domanda delle nostre soluzioni che si conferma duratura e sempre più sostenuta. Restiamo in linea con i piani per conseguire una buona performance nell'intero esercizio".

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