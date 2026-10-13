CSG entra nel settore spaziale con l'acquisto del 9,5% di MDA Space

Ne diventa il maggiore azionista

(Teleborsa) - CSG , gruppo industriale e della difesa attivo a livello globale, quotato su Euronext Amsterdam, annuncia oggi il proprio ingresso nel settore spaziale attraverso l'acquisizione del 9,5% nel capitale di MDA Space, diventandone attualmente il maggiore azionista.



CSG - si legge in una nota - considera questo investimento strategico in MDA Space un'opportunità per esplorare, nel tempo, potenziali forme di collaborazione tra i due gruppi. Tale collaborazione potrebbe includere coinvestimenti in impianti di produzione o assemblaggio in Europa, partnership in acquisizioni strategiche e altre iniziative volte a mettere a disposizione di MDA Space la rete di clienti di CSG, al fine di sostenere la crescita internazionale di MDA Space. L'operazione fa seguito a precedenti investimenti di venture capital di minore entità, già annunciati e realizzati attraverso il fondo Tech Horizons VC, in SatVu nel Regno Unito e in Atmos Space Cargo in Germania. La partecipazione in MDA Space è detenuta attraverso una società controllata dedicata.



CSG annuncia inoltre la costituzione di un team dedicato al settore spaziale, con l'obiettivo di sviluppare le proprie attività nel comparto nel lungo periodo. Il team riunisce professionisti di alto profilo con competenze nei settori spaziale e tecnologico, della difesa e della sicurezza nazionale, nonché nel mercato canadese dell’aerospazio e della difesa.



Il team sarà inizialmente composto dai due nuovi ruoli di Head of Space Strategy and Technology (che sarà ricoperto da Ladislav Stahl, ex consulente spaziale della NATO) e di Space Director for Corporate Development (che sarà ricoperto da Filip Kocián, esperto professionista nel campo degli investimenti e dello sviluppo aziendale, specializzato nel settore spaziale globale). A loro si unirà Cameron McKenzie, un dirigente canadese di alto livello nel settore aerospaziale e della difesa, che assumerà la responsabilità delle attività e dell’espansione di CSG in Canada nel suo ruolo di Senior Advisor.

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