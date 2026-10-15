Cube Labs, a fine 2025 valore medio delle partecipazioni a 96,95 milioni

(Teleborsa) - Cube Labs ha esaminato l'aggiornamento della valutazione sui dati al 31 dicembre 2025 finalizzata a quantificare il valore economico del Portafoglio Partecipazioni di 13 delle 17 società controllate dalla stessa.



Considerando la percentuale di capitale detenuta direttamente e indirettamente (attraverso il Trust) in ciascuna delle partecipate, il valore determinato si attesta tra 73,2 e 111,2 milioni, con un importo medio di 96,95 milioni.



Le parole del CEO e fondatore

Filippo Surace, CEO e Fondatore di Cube Labs, ha così commentato: "La relazione rappresenta una conferma autorevole del valore attuale del nostro portafoglio. Nel corso dell’ultimo anno abbiamo visto diverse partecipate compiere progressi in linea con le attese del regolatorio, sul piano scientifico e clinico, avanzando sostanzialmente i percorsi di sviluppo verso il mercato. Il valore medio attribuito al portafoglio partecipazioni riflette il potenziale di un modello che accompagna l’innovazione scientifica dalla ricerca verso la valorizzazione industriale. Continueremo a lavorare con un approccio selettivo e disciplinato per sviluppare le nostre partecipate e creare valore sostenibile per gli azionisti e per l’ecosistema delle Scienze della Vita".

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