Esprinet, nove mesi in crescita a doppia cifra, confermata guidance Ebitda per il 2026

(Teleborsa) - Esprinet , Gruppo leader in Sud Europa nella distribuzione di prodotti high tech e nella fornitura di applicazioni e servizi per la trasformazione digitale e per la green transition, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi da contratti con clienti pari a 3.190,7 milioni di euro, +10% rispetto a 2.893,3 milioni di euro nello stesso periodo dell’anno precedente.



Guardando all’andamento delle linee di business, nel perimetro della divisione Esprinet, che gestisce il business storico della distribuzione di prodotti di information technology e consumer electronics, i ricavi lordi degli Screens (PC, Tablet e Smartphone) segnano una crescita del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, trainati soprattutto dal segmento dei PC, che per effetto dell’aumento dei prezzi medi (causato principalmente dall'esplosione della domanda di chip di memoria trainata dai grandi data center per l'intelligenza artificiale) più che compensano il calo delle unità vendute. I ricavi lordi del segmento dei Devices mostrano invece un andamento in linea ai tre trimestri 2025.

Nel perimetro della divisione V-Valley, che fornisce soluzioni avanzate (Solutions) per la digitalizzazione, il cloud computing e la cybersecurity, e risponde al bisogno di clienti e fornitori con Servizi per gestire la maggiore complessità generata dalla digital transformation, il Gruppo registra un aumento dei ricavi del 13%. I ricavi di Solutions e Servizi, a valle dell’applicazione del principio

contabile IFRS 15, si attestano a 685,3 milioni di euro (21% delle vendite totali).

Infine, la divisione Zeliatech, nata nel 2024 per essere il primo green tech distributor europeo che offre tecnologie per abilitare la convergenza tra digitale e green economy, con una crescita del 36% raggiunge 195,7 milioni di euro di ricavi.



L’EBITDA Adjusted è pari a 49,0 milioni, +31% rispetto a 37,3 milioni al 30 settembre 2025, con un'incidenza sui ricavi dell’1,53% rispetto all’1,29% al 30 settembre 2025. L’EBIT Adjusted è pari a 31,4 milioni (+66% rispetto a 18,9 milioni nei tre trimestri 2025), con un’incidenza sui ricavi che passa allo 0,98% dallo 0,65% nello stesso periodo dello scorso anno.



Il Risultato netto è pari a 8,3 milioni (+35% rispetto a 6,2 milioni nei nove mesi del 2025). L’Utile netto per azione ordinaria è pari a 0,17 euro (0,12 euro al 30 settembre 2025).



La Posizione Finanziaria Netta è negativa per 417,8 milioni e si confronta con un saldo negativo pari a 287,2 milioni al 30 settembre 2025 e con un saldo negativo pari a 325,5 milioni al 30 giugno 2026.



Guidance confermata



Alla luce dei risultati conseguiti al 30 settembre 2026 e delle attuali prospettive di mercato, il Gruppo conferma la guidance per l’esercizio in corso, con un EBITDA Adj. atteso tra 77 e 82 milioni di euro.

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