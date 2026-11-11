Fineco, Standard Ethics mantiene il rating ESG "EEE-"

Il più elevato attualmente assegnato

(Teleborsa) - Standard Ethics ha confermato il rating ESG di Fineco "EEE-", livello più alto attualmente assegnato.



L'agenzia evidenzia come l'insieme delle politiche sui diversi temi ESG sia completo e allineato ai framework promossi dai maggiori organismi internazionali, ovvero Onu, Ue e Ocse. In particolare, la banca ha implementato una strategia di sostenibilità accompagnata da un robusto impianto di governance.



Inoltre, il report sottolinea che la rendicontazione è "conforme alle normative comunitarie ed è arricchita da ulteriori documenti sia di carattere volontario sia legati ai framework tematici a cui la Società aderisce" e la "sempre maggiore integrazione dei temi ESG nel business", aggiungendo che la composizione degli organi sociali, in termini di indipendenza, diversità e parità di genere, resta allineata alle migliori pratiche di settore e alle linee guida Ocse.



Fineco è stata inserita da Standard Etchics nei SE Italian Cluster, SE Italian Banks Cluster e SE European Banks Cluster.

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