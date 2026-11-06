Banca Mediolanum, Standard Ethics conferma il rating ESG

(Teleborsa) - Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Banca Mediolanum a "EE". Si tratta del sesto notch su nove (nella fascia "Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.



La banca ha elaborato il Piano di Sostenibilità 2026-2030 con target di riduzione delle emissioni e il Piano di Transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici. Con quest'ultimo, la Banca ha definito nuovi target di decarbonizzazione degli investimenti e dei portafogli residenziali.



In area Social (S), tra le varie, Banca Mediolanum mantiene un presidio puntuale sia in termini di gap retributivo tra i generi sia per la definizione di nuovi target in relazione alla Diversità di genere.



A livello di Governance (G), la Banca conferma il proprio impegno a osservare i principi di Sostenibilità promossi da Onu, Ocse e Ue. Si rilevano inoltre iniziative volte a rafforzare il livello di Risk Culture. La rendicontazione ESG è allineata alle richieste normative comunitarie ed è arricchita da ulteriori documenti sia a carattere volontario sia legati ai framework tematici ai quali la Banca aderisce. Il CdA è in maggioranza assoluta indipendente e raggiunge la parità di genere.

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