Fondazione MPS, Natascia Cannella entra nella Deputazione Generale

(Teleborsa) - La Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha nominato Natascia Cannella nuovo membro della Deputazione Generale, il suo organo di indirizzo. La nomina è arrivata nella seduta di oggi della Deputazione, che l'ha scelta tra i tre candidati proposti dal Ministero della Cultura. Cannella prende il posto di Fiamma Cardini, dimessasi lo scorso giugno.



Imprenditrice e manager, Cannella ha lunga esperienza nella consulenza aziendale, nella gestione finanziaria e nel project management, soprattutto nei programmi di ricerca e innovazione nazionali ed europei. È fondatrice e amministratrice unica di Innovation Acta e lavora con università, enti di ricerca, istituzioni e imprese. In passato ha presieduto le Donne Imprenditrici di Confindustria Toscana Sud per la sede di Siena.



Con il suo ingresso la Deputazione Generale torna al completo con 14 membri. A fine settembre era entrato nell'organo il giornalista Daniele Magrini, designato dalla Regione Toscana.



La Deputazione è composta da quattro membri indicati dal Comune di Siena e due dalla Provincia. Uno a testa spetta invece alla Regione Toscana, all'Università di Siena, all'Università per Stranieri, all'Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino, alla Camera di Commercio Arezzo-Siena, alla Consulta del Volontariato, all'IRPET e al Ministero della Cultura.

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