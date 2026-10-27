Fondazione Carisbo alza la capacità erogativa a 16 milioni l'anno nel triennio 2027-2029

(Teleborsa) - Il Collegio di Indirizzo della Fondazione Carisbo ha approvato all'unanimità le Linee di Indirizzo Triennali 2027-2029 e il Documento Programmatico Previsionale 2027, documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione mediante i quali la Fondazione pianifica le risorse e gli obiettivi della propria attività erogativa, definendo le azioni e gli strumenti, le priorità e i settori d'intervento.



Per il triennio 2027-2029 è stata stimata e programmata una capacità erogativa pari a 48 milioni di euro, ripartiti ogni anno in 16 milioni di euro destinati all'attività istituzionale, con un incremento potenziale del 33% circa rispetto al precedente triennio 2024-2026 (36 milioni di euro, 12 annui), a testimoniare il consolidamento della sostenibilità economico-finanziaria della Fondazione e la possibilità di ampliare l'impatto delle proprie iniziative a favore della comunità.



Tra le priorità del triennio si conferma il contrasto alle fragilità abitative, attraverso lo sviluppo di soluzioni di abitare sociale capaci di rispondere alle crescenti difficoltà di accesso alla casa. L'obiettivo è affiancare alla disponibilità di alloggi percorsi personalizzati di accompagnamento verso l'autonomia e l'inclusione, favorendo condizioni di stabilità abitativa e rafforzando le opportunità di partecipazione alla vita della comunità. Un approccio che integra la risposta al bisogno abitativo con il sostegno alle persone e la costruzione di relazioni, contribuendo a prevenire situazioni di marginalità.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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