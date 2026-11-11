Francoforte: balza in avanti Siemens

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia elettronica tedesca , in guadagno del 2,32% sui valori precedenti.



Il trend di Siemens mostra un andamento in sintonia con quello del DAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve della società tech è in rafforzamento con area di resistenza vista a 279 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 276,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 281,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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