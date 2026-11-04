Francoforte: risultato positivo per Siemens

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia elettronica tedesca , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,87%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siemens rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche complessive della società tech evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 270,5 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 277,5. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 266,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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