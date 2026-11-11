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Francoforte: positiva la giornata per Elmos Semiconductor

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Elmos Semiconductor
Balza in avanti il produttore di semiconduttori per l'automotive, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,30%.
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