Fresenius avvia ABB per scendere ulteriormente al 20% di Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Fresenius ha annunciato l'intenzione di vendere circa 13,4 milioni di azioni di Fresenius Medical Care tramite un collocamento presso investitori istituzionali, mediante una procedura di accelerated bookbuild (ABB). L'operazione ridurrebbe l'investimento finanziario di Fresenius in Fresenius Medical Care da circa il 25% a circa il 20% del capitale.



"Attraverso la riduzione strutturata della nostra partecipazione in Fresenius Medical Care, creiamo ulteriore spazio per reinvestire tale capitale nelle nostre piattaforme di crescita - ha dichiarato Michael Sen, CEO di Fresenius - Questo era l'obiettivo di FutureFresenius, ed è il fondamento su cui poggia il programma REJUVENATE: una Fresenius più focalizzata, dotata di un bilancio più solido e della flessibilità strategica necessaria per cogliere le opportunità che ci si presentano".



I proventi netti saranno utilizzati in linea con le priorità di allocazione del capitale definite nell'ambito del piano FutureFresenius. Dalla deconsolidazione di Fresenius Medical Care, avvenuta il 30 novembre 2023, Fresenius ha gestito la propria partecipazione come investimento finanziario, riducendola progressivamente - anche attraverso la partecipazione pro-quota al programma di riacquisto di azioni proprie di Fresenius Medical Care e la vendita di 7,8 milioni di azioni nell'agosto di quest'anno.

Condividi

```