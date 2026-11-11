Milano 14:22
51.872 +0,23%
Nasdaq 10-nov
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Dow Jones 10-nov
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Londra 14:22
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Francoforte 14:22
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Invito all'acquisto per Coca Cola

Finanza
Invito all'acquisto per Coca Cola
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Bene il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, tra i componenti del Dow Jones, con un rialzo dello 0,92%.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 96,91 USD, con stop loss individuato a quota 92 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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