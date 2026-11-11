Forte interesse per Coca-Cola Europacific Partners
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Rialzo marcato per la società di imbottigliamento che vende bevande analcoliche con il marchio Coca-Cola in Europa, tra i componenti del FTSE 100, che archivia la sessione in utile dell'1,15% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Coca-Cola Europacific Partners presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 87,75 sterline, con stop loss individuato in area 83,28 pounds, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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