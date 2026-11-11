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Invito all'acquisto per Thales

Finanza
Invito all'acquisto per Thales
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Ottima performance per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, tra i titoli dell'indice CAC40, che ha chiuso in rialzo dell'1,75%.


Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 232,7 Euro, con stop loss individuato a livello 226,3 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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