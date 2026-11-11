Invito all'acquisto per Thales

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Ottima performance per l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , tra i titoli dell'indice CAC40 , che ha chiuso in rialzo dell'1,75%.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 232,7 Euro, con stop loss individuato a livello 226,3 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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