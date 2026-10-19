Parigi: calo per Thales

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , in flessione del 2,56% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Thales rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Thales mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 231,6 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 226,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 237.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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