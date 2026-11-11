Iren, Ebitda +2,4% e utile netto +1,2% al 30 settembre 2026

(Teleborsa) - Iren ha registrato ricavi consolidati al 30 settembre 2026 pari a 5.015,1 milioni di euro, in aumento del 3,6% rispetto ai 4.839,8 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025. Tra i principali fattori di crescita figura l'incremento dei ricavi energetici, sostenuto dall’aumento dei prezzi delle commodity, con un impatto positivo di oltre 350 milioni di euro, parzialmente compensato dall’effetto dei minori volumi delle forniture energetiche, pari a 270 milioni di euro.



L'EBITDA ammonta a 1.027,3 milioni di euro, in aumento del 2,4% rispetto ai 1.003,5 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025.



L'EBIT è stato pari a 411,1 milioni di euro, in crescita del 2,4%. Nel periodo si sono registrati maggiori ammortamenti per 17 milioni

di euro relativi all’entrata in esercizio di nuovi investimenti, minori accantonamenti al fondo svalutazione crediti per 1 milione di euro, minori accantonamenti al fondo rischi e maggiori rilasci fondi per 4 milioni di euro, parzialmente compensati da maggiori svalutazioni per 2 milioni di euro.



L'utile netto di gruppo attribuibile agli azionisti si attesta a 221,7 milioni di euro, in crescita dell'1,2%. Una dinamica che riflette

l’andamento del risultato operativo e le maggiori imposte legate all’incremento straordinario dell’aliquota fiscale.



La situazione patrimoniale

L'indebitamento finanziario netto si attesta a 4.416 milioni di euro al 30 settembre 2026, in aumento di 194,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2025 (+4,6%). L’incremento è da ricondursi al pagamento dei dividendi e alla crescita, in parte stagionale, del circolante. Si segnala inoltre l’incasso derivante dalla cessione a COGESI del ramo relativo al Servizio Idrico Integrato della provincia di Cuneo pari a 68 milioni di euro, parzialmente compensato dal consolidamento di ETAmbiente per 28 milioni di euro.



Gli investimenti

Gli investimenti complessivi realizzati nel periodo ammontano a 647 milioni di euro di investimenti tecnici (+5,5%) e 31 milioni di euro di investimenti finanziari riconducibili l’acquisto di partecipazioni, in particolare ETAmbiente.



Le prospettive

Il Gruppo prevede di realizzare nel 2026 investimenti pari a quasi un miliardo di euro, in linea con il piano strategico approvato a ottobre 2026, che si concentreranno nelle "infrastrutture strategiche" e principalmente sulla BU Reti per incrementare la resilienza delle reti di distribuzione elettrica, oltre che sul servizio idrico integrato per la costruzione di nuovi depuratori e l’ammodernamento delle infrastrutture per una gestione più efficiente e una conseguente riduzione delle perdite idriche.



Nell’ultimo trimestre dell’anno, stanti le attuali condizioni di mercato, si prevede una crescita organica nei settori regolati, la prosecuzione del piano di efficienze e un livello di indebitamento finanziario netto in linea con previsioni definite a Piano Industriale.

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