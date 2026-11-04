Gruppo MCC, utile 9 mesi in marginale calo a 67 milioni. Oltre 2 miliardi a famiglie e imprese

(Teleborsa) - Il Gruppo Mediocredito Centrale (MCC) ha chiuso i primi nove mesi dell'esercizio 2026 con un utile consolidato pari a 67 milioni di euro (67,5 milioni al 30 settembre 2025). In dettaglio: la Capogruppo MCC ha conseguito un utile di 28,5 milioni (23,9 milioni al 30 settembre 2025), BdM Banca un utile di 29,4 milioni (26,7 milioni 30 settembre 2025) e Cassa di Risparmio di Orvieto un utile netto di 6,8 milioni (8,9 milioni al 30 settembre 2025); Artigiancassa, che prosegue la sua fase di start up, chiude i primi nove mesi del 2026 con una perdita di 1,9 milioni. Il risultato aggregato delle legal entities ammonta a 62,8 milioni (59,5 milioni al 30 settembre 2025) a cui si aggiunge l'effetto positivo delle scritture di consolidamento per 4,2 milioni (8 milioni al 30 settembre 2025), in diminuzione per il normale processo di decalage legato al trascorrere del tempo.



Guardando ai principali indicatori, il Gruppo segna +6,3% per la crescita degli impieghi netti a clientela, pari a 11.628 milioni (10.937 milioni al 31 dicembre 2025); +5,6% nelle erogazioni a famiglie e imprese, pari a 2.028 milioni (1.921 milioni nei primi nove mesi 2025); +5,4% nella raccolta diretta da clientela, pari a 11.845 milioni (11.234 milioni a dicembre 2025); +56,3% nella raccolta istituzionale in titoli, pari a 2.398 milioni (1.534 milioni al 31 dicembre 2025).



L'NPE ratio lordo è in riduzione pari a 3,5% (3,7% al 31 dicembre 2025), l'NPE ratio netto al 2,1% (2,2% al 31 dicembre 2025); in miglioramento il costo del rischio a 0,47% (0,97% al 30 settembre 2025), mentre il cost/income ratio sale al 71,4% (60,4% al 30 settembre 2025). Il Tier 1 ratio di Gruppo è al 15,14% (15,87% al 31 dicembre 2025).

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